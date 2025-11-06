  2. জাতীয়

ঢাকায় রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি, কিছু সড়কে যানজট

প্রকাশিত: ০২:৫১ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে ঢাকার কিছু সড়কে যানজট-ছবি জাগো নিউজ

নির্বাচনের আগে গণভোট এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারিসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে বিক্ষোভ করছেন যুগপৎ আন্দোলনের শরিক জামায়াতসহ ৮ দলের নেতা-কর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টন, কাকরাইল, মতিঝিল শাপলা চত্বর, মৎস্য ভবন এলাকায় চলা এই অবস্থান কর্মসূচির কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

সকাল ১০টা থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে পল্টন মোড়ে এসে জড়ো হতে থাকেন নেতা-কর্মীরা। পরে সেখান থেকে মিছিল নিয়ে মৎস্যভবন মোড়ে এলে তাদের আটকে দেয় পুলিশ। পরে মৎস্যভবন মোড়ে অবস্থান নেন তারা। এতে করে আশপাশের এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল উপদেষ্টার বাসভবনে গেলে নেতা-কর্মীরা মৎস্য ভবন মোড়ে অবস্থান করতে থাকেন।

দুপুরে সরেজমিনে দেখা যায়, রাজধানীর মৎসভবন এলাকায় একপাশে মঞ্চ করে মাইকে বক্তব্য দিচ্ছেন নেতাকর্মীরা। মৎস্যভবন মোড়ে পুলিশের বেরিক্যাডের কারণে কাকরাইল ও যমুনা অভিমুখী কোনো যানবাহন চলাচল করছে না। ওই সড়কের যানবাহনগুলো সেগুনবাগিচা হয়ে চলাচল করায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সড়কের অবস্থা-ছবি জাগো নিউজরাজনৈতিক কর্মসূচিতে সড়কের অবস্থা-ছবি জাগো নিউজ

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বর এবং কাকরাইল মোড়ে জড়ো হন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা। সেখান থেকে পরে মিছিল নিয়ে পল্টনে আসেন তারা।

সামিউল আহসান নামের এক পথচারী বাস থেকে নেমে হেঁটে যেতে দেখা যায়। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঢাকায় অফিস ডে-তে রাজনৈতিক কর্মসূচি দিলে আমাদের মতো জনগণের ভোগান্তির শেষ থাকে না। ফ্যাসিস্টের লোকেরা আগে রাস্তার মধ্যে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম করতো তারা এখন নেই, বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনুরোধ আপনারা অফিস ডে-তে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি দেবেন না।

এদিকে রাজধানীর প্রগতি সরণিতে ঢাকা ওয়াসার পাইপলাইন স্থাপন কাজের কারণে আজ ওই এলাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যানজটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ওয়াসার বাস্তবায়নাধীন ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পের প্যাকেজ–৩.১ (ডিস্ট্রিবিউশন রিইনফোর্সমেন্ট পাইপলাইন) এর আওতায় এই কাজ শুরু হচ্ছে।

ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদের স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বিভিন্ন ব্যাসের (১৬০০ থেকে ৫৬০ মিলিমিটার) ডিআই ও এইচডিপিই পাইপলাইন স্থাপন করা হবে। বৃহস্পতিবার থেকে কাজ শুরু হবে সেকশন–ডি (প্রগতি সরণির নতুন বাজার থেকে রামপুরা ব্রিজ পর্যন্ত) এবং সেকশন–ই (নতুন বাজার থেকে কাকলী পর্যন্ত) অংশে।

কাজ চলাকালীন সময়ে রামপুরা ব্রিজ থেকে শুরু করে প্রতি ৪০০ মিটার অন্তর সড়কের মিডিয়ান বরাবর উভয় পাশে ৩ মিটার করে দুই লেনে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ফলে ওই পথে যানবাহনের গতি কিছুটা মন্থর হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

