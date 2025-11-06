ভোটকেন্দ্র
জরাজীর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য চেয়েছে ইসি
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য চেয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বুধবার (৫ নভেম্বর) ইসির সিনিয়র সহকারী সচিব মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ২০ অক্টোবর ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠানে সীমানা প্রাচীর নেই, দরজা-জানালা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে বা ছোটখাট মেরামত প্রয়োজন, সেসব ভোটকেন্দ্রের বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে।
নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ভোটকেন্দ্রগুলোর তালিকা আগামী ১২ নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন সহায়তা-১ শাখায় জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তালিকাটি হার্ডকপি ও নিকস ফন্টে সফ্টকপি আকারে পাঠাতে হবে।
নির্বাচন কমিশন জানায়, এটি নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের অংশ, যা ভোটারদের জন্য সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।
উল্লেখ্য, কমিশন ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোট নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এজন্য সব প্রস্তুতি এরই মধ্যে গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
