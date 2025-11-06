ভোটের আগে-পরে ১০ দিন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে মোট ১০ দিন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী মহাসচিব পলাশ কান্তি দে এসব কথা বলেন।
পলাশ কান্তি দে বলেন, আগামী নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সাতটি প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। সবাই নিরাপদে ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে- সিইসি নিশ্চিত করেছেন। পূজা ও নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার আশঙ্কা থাকে। এটা যেন না হয় তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে।
তিনি আরও বলেন, দেশে রাজনৈতিক বলির পাঠা বানানো হয় সংখ্যালঘুদের। ভোট দিতে গিয়ে যেন কোনো সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িতে হামলা না হয়, গরু-ছাগল না নিয়ে যায়- সেই নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানানো হয়েছে। এখনো সংখ্যালঘুদের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে হামলা হচ্ছে, চাঁদাবাজি হচ্ছে- তারা কিছুটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়েছে।
