চট্টগ্রাম নগরীতে ফের গুলি, অটোরিকশার চালক আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৪ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরীতে গুলিবিদ্ধ মো. ইদ্রিস আলী/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরীতে ফের গুলির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ২টার দিকে বায়েজিদ থানার কুয়াইশ চালিতাতলী এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্ত গুলি চালায়।

এ ঘটনায় মো. ইদ্রিস আলী (৩৭) নামের এক অটোরিকশাচালক আহত হয়েছেন। তিনি নগরের চান্দগাঁও থানার বহদ্দারহাট কাঁচাবাজার এলাকার মৃত ইউসুফের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে চালিতাতলী এলাকায় অটোরিকশা চালানোর সময় ইদ্রিস আলীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্ত। এতে তিনি হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন।

এ বিষয়ে জানতে বায়েজিদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিনের মোবাইল ফোনে কল দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

এর আগে বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় চালিতাতলী এলাকায় চট্টগ্রাম-৮ (চান্দগাঁও ও বোয়ালখালী) আসনের বিএনপি প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনী গণসংযোগে সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি গুলির ঘটনায় সরোয়ার হোসেন বাবলা (৩৫) নামের একজন নিহত হন। এসময় বিএনপি প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

