প্রেস সচিব

আর কোনো ফ্যাসিস্ট সরকার গুমের রাজত্ব চালাতে পারবে না

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম

গুম প্রতিরোধ প্রতিকার ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ-২০২৫ কে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কটি ঐতিহাসিক আইন বলে অভিহিত করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, এ আইন প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশে আর কোনো ফ্যাসিস্ট সরকার এসে দেশে গুমের রাজত্ব চালাতে পারবে না। দেশে আর কোনো আয়নাঘর তৈরি হবে না।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সময় হাজার হাজার মানুষ গুম হয়েছেন। গুম বিষয়ক যে কমিশন করা হয়েছে সেখানে অভিযোগের সংখ্যা প্রায় ২হাজার। গুম কমিশনে যে পাঁচজন সদস্য রয়েছেন তারা তাদের রিপোর্টে বারবার বলছেন গুমের শিকারের সংখ্যা চার হাজারের বেশি হবে।

তিনি আরও বলেন, দেশে শত শত আয়না ঘর ছিল যেখানে গুমের শিকার ভিকটিমদের রাখা হতো। তাদের কেউ কেউ ফিরে এসেছেন। আবার কেউ কেউ ফিরে আসেননি। বিএনপির অনেক কর্মী ফিরে আসেননি।

