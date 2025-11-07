অক্টোবরে ডিএমপির ২৩২৪ ফৌজদারি ও ৩৪৩ ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা করে গত অক্টোবর মাসে ২৩২৪টি ফৌজদারি মামলা ও ৩৪৩টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা মাধ্যমে গ্রেফতার ৪০১৮ জনের মধ্যে ১৭৭০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) অতিরিক্ত জেলা জজ মোহাম্মদ আতাউল হক জানান, ডিএমপির মতিঝিল বিভাগ গত অক্টোবর মাসে ২৯০ জনকে গ্রেফতার করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ২৫৫টি মামলা রুজু করে। তাদেরকে ২ লাখ ৭ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা ও ১৪৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়।
অন্যদিকে ডিএমপির ওয়ারী বিভাগ ২৩৫ জনকে গ্রেফতার করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ১৫৫টি মামলা রুজু করে। তাদেরকে ২৯ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা ও ১০৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়।
এছাড়াও তেজগাঁও বিভাগ ৪৪৫ জনকে গ্রেফতার করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ২৭৯টি মামলা রুজু করে। তাদেরকে ১ লাখ ১৬ হাজার ৪০০ টাকা জরিমানা করা হয় ও ৯৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। একই সময়ে ডিএমপির গুলশান বিভাগ ৪৭৩ জনকে গ্রেফতার করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ২৯৭টি মামলা রুজু করে এবং তাদেরকে ৯৪ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয় ও ১২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়।
তিনি আরও জানান, ডিএমপির লালবাগ বিভাগ ৩৯৬ জনকে গ্রেফতার করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ২৮৬ টি মামলা রুজু করে। তাদেরকে ২৪ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা ও ৩৩৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়।
ডিএমপির মিরপুর বিভাগ ৯০২ জনকে গ্রেফতার করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ৩৭৫ টি মামলা রুজু করে। তাদেরকে ২ লাখ ৪০ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা ও ৩৫১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়।
এছাড়াও ডিএমপির উত্তরা বিভাগ ৮৯১ জনকে গ্রেফতার করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ৪১৫ টি মামলা রুজু করে। তাদেরকে ২ লাখ ২১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৫৩৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। একই সময়ে ডিএমপির রমনা বিভাগ ৩৮৬ জনকে গ্রেফতার করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ২৬২টি মামলা রুজু করে এবং তাদেরকে ৭৬ হাজার ৭০০ টাকা জরিমানা করা হয় ও ১৮০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়।
অন্যদিকে ডিএমপির মতিঝিল ট্রাফিক বিভাগে ৫৪৬টি মামলা করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৯টি মামলা নিষ্পত্তি করে ও ৩১ হাজার ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। তেজগাঁও বিভাগে ৮৪৭টি মামলা করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৪০টি মামলা নিষ্পত্তি করে ও ৮২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
ওয়ারী বিভাগে ৩৪৩টি মামলা করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৩৬টি মামলা নিষ্পত্তি করে ও ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। গুলশান বিভাগে ২২৯টি মামলা করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৩৯ টি মামলা নিষ্পত্তি করে ও ৩৫ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়াও মিরপুর বিভাগে ৭৪৮টি মামলা করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৯৯টি মামলা নিষ্পত্তি করে ও ১ লাখ ২৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। রমনা বিভাগে ৬০৯টি মামলা করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১৭টি মামলা নিষ্পত্তি করে ও ২৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
লালবাগ বিভাগে ৫৩৪টি মামলা করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৪২টি মামলা নিষ্পত্তি করে ও ২১ হাজার ৪০০ টাকা জরিমানা করা হয়। উত্তরা বিভাগে ৭১০টি মামলা করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৬১টি মামলা নিষ্পত্তি করে ও ৬৩ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
টিটি/এমআইএইচএস