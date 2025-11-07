  2. জাতীয়

আওয়ামী লীগের আরও ৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ এএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

রাজধানীসহ ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ৪ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতাররা হলেন- ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ছাত্রলীগের সক্রিয় নেতা সোহানুর রহমান সোহান (২১), ভাটারা থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবু সাঈদ ওরফে পারভেজ ওরফে জহিরুল ইসলাম (৩৮), কামরাঙ্গীরচর থানার ৫৭ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাংস্কৃতিকবিষয়ক সম্পাদক রুহুল আমিন (২৮) ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কাজী আতিকুর রহমান (৫০)।

ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, গত বুধবার (৫ নভেম্বর) রাত আনুমানিক ৮টা ৫ মিনিটের দিকে ডিবি-উত্তরা বিভাগ ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন আলমনগর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সোহানুর রহমান সোহানকে গ্রেফতার করে। একই দিন রাত আনুমানিক ৭টা ৪৫ মিনিটের দিকে ভাটারা থানাধীন সোলমাইদ ছাপড়া মসজিদ এলাকা থেকে আবু সাঈদ ওরফে পারভেজ ওরফে জহিরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে ডিবি-গুলশান বিভাগ।

ওইদিন বিকেল আনুমানিক ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে ডিবি-লালবাগ বিভাগ বংশাল থানা এলাকা থেকে রুহুল আমিনকে গ্রেফতার করে। একই দিন দুপুর আনুমানিক ২টা ২০ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ী থানাধীন এলাকা থেকে কাজী আতিকুর রহমানকে গ্রেফতার করে ডিবি-ওয়ারী বিভাগ।

গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

