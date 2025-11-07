সাবেক মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী মারা গেছেন
দিনাজপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক অর্থমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত আবুল হাসান মাহমুদ আলী আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।
তিনি পরিবার-পরিজনসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।
তিনি ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া অর্থমন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বেও ছিলেন।
