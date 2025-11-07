চট্টগ্রামে ২৬ লাখ টাকার পণ্যসহ ছয় পাচারকারী আটক

চট্টগ্রামে ২৬ লাখ টাকার পণ্যসহ ছয় পাচারকারী আটক
চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমার থেকে আসা ২৬ লাখ টাকার বার্মিজ পণ্যসহ ৬ পাচারকারীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর রাত ৩টায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গা কর্তৃক পতেঙ্গা সি-বিচ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এ সময় অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমার থেকে আসা প্রায় ২৬ লাখ টাকার ১২ হাজার ৫০০ প্যাকেট সিগারেট, ৪৫টি বার্মিজ শাড়িসহ অন্যান্য পণ্য এবং পাচারকাজে ব্যবহৃত ১টি বোটসহ ৬ পাচারকারীকে আটক করা হয়।
জব্দকৃত পণ্য, পাচারকাজে ব্যবহৃত বোট ও আটক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
তিনি বলেন, চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
