শেরপুরে কৃষি কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনায় এনসিপির নিন্দা

শেরপুরে কৃষি কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনায় এনসিপির নিন্দা
শেরপুরের নকলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহরিয়ার মোরসলিন মেহেদীর ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কৃষিবিদ উইং।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) এনসিপির কৃষিবিদ উইংয়ের প্রধান সমন্বয়ক কৃষিবিদ গোলাম মর্তুজা সেলিম ও যুগ্ম সমন্বয়কারী কৃষিবিদ তৌহিদ আহমেদ আশিক এক যৌথ বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৫ নভেম্বর নিজ দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব দ্বারা শারীরিকভাবে হামলার শিকার হন কৃষিবিদ শাহরিয়ার মোরসলিন মেহেদী। এনসিপির কৃষিবিদ উইং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, কৃষিবিদদের ওপর হামলা মানে দেশের কৃষি উন্নয়নের ওপর হামলা। তাই আমরা এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, ক্ষোভ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছি। সেই সঙ্গে এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, একজন কৃষিবিদের ওপর স্থানীয় দুষ্কৃতিকারীদের সশস্ত্র হামলার ঘটনা আমাদের কৃষিবিদ সমাজকে স্তম্ভিত করেছে। কেননা একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তার ওপর এমন নৃশংস হামলা কেবল ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, এটি কৃষি প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার একটি সুস্পষ্ট অপচেষ্টা। সরকারের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, অবিলম্বে কৃষি কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, যাতে দেশের প্রতিটি কৃষিবিদ নির্ভয়ে ও মর্যাদার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
এনসিপির কৃষিবিদ উইংয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, কৃষিবিদরা জাতির খাদ্য নিরাপত্তার যোদ্ধা। তাদের ওপর হামলা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। প্রশাসনের নিকট আমরা জোর দাবি জানাই, দেশের প্রতিটি কৃষি কর্মকর্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশব্যাপী কর্মরত কৃষিবিদদের সুরক্ষা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আহত কৃষিবিদ শাহরিয়ার মোরসলিন মেহেদীর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে বিবৃতিতে।
