আইডিইবির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা
ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের (আইডিইবি) ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবস ৮ নভেম্বর। এ উপলক্ষে ‘দক্ষ জনশক্তি-দেশ গঠনের মূল ভিত্তি’ প্রতিপাদ্য নিয়ে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবি ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংগঠনের আহ্বায়ক মো. কবীর হোসেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ৯ নভেম্বর সকাল ১০টায় আইডিইবি ভবনে শোভাযাত্রার আগে আলোচনা হবে। পরে শোভাযাত্রা উদ্বোধন করবেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। ১০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় আইডিইবি ভবনে রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের অংশগ্রহণে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।
অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ৮ নভেম্বর বিকেল ৪টায় আইডিইবি ভবনে সংগঠনের প্রয়াত নেতা ও সদস্য প্রকৌশলীদের স্মরণে দোয়া এবং সন্ধ্যায় বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারে নেতাদের অংশগ্রহণে দিবসের প্রেক্ষাপটে বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান সম্প্রচার হবে। ১১ নভেম্বর বিকেলে পারিবারিক মিলনমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। অনুরূপ কর্মসূচি জেলা পর্যায়েও অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ৮ থেকে ১৪ নভেম্বর দেশব্যাপী বিনা মূল্যে প্রযুক্তি পরামর্শসেবা দেওয়া হবে।
আরও পড়ুন
বিএসসি-ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের রেষারেষির নেপথ্যে ‘চাকরি সংকট’
বিএসসি-ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দ্বন্দ্ব আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে
গণপ্রকৌশল দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে আইডিইবির পক্ষে জানানো হয়, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তি দ্রুত কাজের দৃশ্যপট পরিবর্তন করছে। দক্ষ জনশক্তির চাহিদা আগে কখনো এতো বেশি ছিল না। অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স ও ডিজিটাল উৎপাদন শিল্পগুলোকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করছে। প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকতে হলে বাংলাদেশকে কারিগরি শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্রমাগত পেশাদার প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ প্রয়োজন।
আইডিইবি নেতারা বলেন, একটি দেশের প্রকৃত সম্পদ কেবল তার প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, বরং জনগণের দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও নিষ্ঠার ওপর নির্ভর করছে। প্রাণবন্ত ও তরুণ জনসংখ্যার সঙ্গে বাংলাদেশের একটি অনন্য সুবিধা বিদ্যমান। এ সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য কেবল জনসংখ্যাগত শক্তিই যথেষ্ট নয়, এর জন্য অবশ্যই জনসংখ্যাকে দক্ষ ও উদ্ভাবনী কর্মীবাহিনীতে রূপান্তর করতে হবে। নেতারা আশা প্রকাশ করেন, গণপ্রকৌশল দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য দেশের নীতিনির্ধারককে এ বিষয়ে ভাবনা যোগাবে।
সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মো. কবীর হোসেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সদস্যসচিব কাজী সাখাওয়াত হোসেন। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোলাম মোহাম্মদ, মির্জা মিজানুর রহমান, এরশাদ উল্যাহ, নওশের আহমেদ তামান্না, গোলাম কিবরিয়া, মনিরুজ্জামান, মোস্তফা কামাল, শাহাবুদ্দিন সাবু প্রমুখ।
এমএমএ/একিউএফ/এএসএম