নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও ছয়জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন— মৎস্যজীবী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও মহানগর উত্তর যুবলীগের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ক্রীড়া সম্পাদক মো. শাহাদাত হোসেন (৪৪), চাঁদপুর সদর উপজেলার চান্দ্রা ইউনিয়ন পরিষদের তিনবারের চেয়ারম্যান মো. খান জাহান আলী ওরফে কালু পাটোয়ারী (৫৫), নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. মশিউর রহমান (৩২), খুলনা জেলার খালিশপুর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি কাজী ফয়েজ আহমেদ (৫২), ঢাকা মহানগর দক্ষিণের উপ-গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের কর্মসংস্থান সম্পাদক আলিম আল তারিফ (২৮) ও আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. টিপু সুলতান (৪৫)।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, গত বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ডিবির একাধিক বিভাগ সমন্বিতভাবে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।
গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন/ছবি: সংগৃহীত
এর মধ্যে ডিবি-তেজগাঁও বিভাগ তেজগাঁও থানাধীন মনিপুরীপাড়া এলাকা থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিটে মো. শাহাদাত হোসেনকে এবং সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে খিলগাঁও থানাধীন নন্দীপাড়া ব্রিজসংলগ্ন এলাকা থেকে খান জাহান আলী ওরফে কালু পাটোয়ারীকে গ্রেফতার করে।
রাত ৮টার দিকে ডিবি-লালবাগ বিভাগ পশ্চিম আগারগাঁও এলাকা থেকে মো. মশিউর রহমানকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে ডিবি-সাইবার বিভাগ রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকা থেকে কাজী ফয়েজ আহমেদকে এবং রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে ডেমরা এলাকা থেকে মো. টিপু সুলতানকে গ্রেফতার করে।
পরবর্তীতে দিবাগত রাত (৭ নভেম্বর) ১২টা ১০ মিনিটে লালবাগ থানা এলাকা থেকে আলিম আল তারিফকে গ্রেফতার করে ডিবির সাইবার দক্ষিণ বিভাগ। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানিয়েছেন উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
