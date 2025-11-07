নির্বাচন নিয়ে সেনাপ্রধানকে জড়িয়ে অপপ্রচার, সতর্ক থাকার আহ্বান

নির্বাচন নিয়ে সেনাপ্রধানকে জড়িয়ে অপপ্রচার, সতর্ক থাকার আহ্বান
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে জড়িয়ে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নানা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এসব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য থেকে সতর্ক থাকার জন্য সাধারণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সেনাবাহিনী।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে এক বার্তায় সাধারণ জনগণকে আহ্বান জানানো হয়েছে।
ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধানকে জড়িয়ে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। জনসাধারণকে এসব থেকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
গত ১৯ জুন একই ধরনের প্রচারণার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল।
টিটি/এমএএইচ/এএসএম