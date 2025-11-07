  2. জাতীয়

বিএনপি নেতা রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা সেই পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
ট্রাফিক সার্জেন্ট মো. আরিফুল ইসলাম (বাঁয়ে) ও রুহুল কবির রিজভীর সঙ্গে তার কুশল বিনিময়/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট মো. আরিফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক-মিরপুর) গৌতম কুমার বিশ্বাস স্বাক্ষরিত এক কার্যালয় আদেশে আরিফুলকে প্রত্যাহার করা হয়। তিনি ট্রাফিকের মিরপুর বিভাগের মিরপুর জোনে কর্মরত ছিলেন।

আদেশে বলা হয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করে প্রশাসনিক কারণে ডিএমপি সদর দপ্তরে আরিফুলকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

