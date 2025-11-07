মুক্তি পেলো জাতীয় নির্বাচনের দ্বিতীয় টিজার
মুক্তি পেয়েছে জাতীয় নির্বাচন-২০২৬ এর দ্বিতীয় টিজার। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) এই টিজার মুক্তি পায়।
টিজারে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত ফেলানি খাতুনের বাবা মো. নুরুল ইসলামকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা এরকম সরকার চাই না, যে আমাদের পক্ষে কথা বলতে পারবে না।’
এতে আরও বলা হয়, ‘ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে ঠিক করুন কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান। মনে রাখবেন, দেশের চাবি এবার আপনার হাতে।’
রাতে প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি এ তথ্য জানান।
