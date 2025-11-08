পটিয়ায় ১১০০ রোগী পেলেন জামায়াতের ফ্রি চিকিৎসাসেবা

পটিয়ায় ১১০০ রোগী পেলেন জামায়াতের ফ্রি চিকিৎসাসেবা
চট্টগ্রামের পটিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক হাজার ১০০ রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়ন জামায়াতের উদ্যোগে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চক্রশালা কৃষি উচ্চ বিদ্যালয় হলরুমে এ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।
হৃদরোগ, মেডিসিন, গাইনি ও প্রসূতি, চর্মরোগ, শিশু রোগের ১৬ জন চিকিৎসক চিকিৎসা দেন। এছাড়া ডায়াবেটিস নির্ণয়, ইসিজিসহ বেশ কিছু সেবা তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হয়।
চিকিৎসা ক্যাম্প উপলক্ষে আয়োজিত এক সভা চক্রশালা কৃষি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন জামায়াত সভাপতি ফখরুল আজিম। প্রধান অতিথি হিসেবে ক্যাম্প উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম-১২ পটিয়া আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. ফরিদুল আলম।
বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার অফিস সম্পাদক নুরুল হক, উপজেলা জামায়াত আমির জসীম উদ্দিন, কালারপুল থানা আমির মাস্টার নাসির উদ্দীন, উপজেলার নায়েবে আমির সাদেক হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, নূরুল আজিম, ইউনিয়ন শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি আব্দুর রহমান ফারুকী, খরণা ইউনিয়ন জামায়াত সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার এমএ ছালেক, ইউনিয়ন সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ, ডা. সোলাইমান, নকিবুল হাসান, মুনসুর আলম, আরমান হোসাইন প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. ফরিদুল আলম বলেন, দেশের সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যখাত অবহেলিত। পটিয়াও তার বাইরে নেই। আমরা পটিয়ার স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রামীণ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে চিকিৎসা ক্যাম্প চালু করেছি। অপেক্ষাকৃত গরিব, অসচ্ছল রোগীরা স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন।
এমডিআইএইচ/এসআর