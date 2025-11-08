ঢাকায় দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় মাছ ব্যবসায়ী নিহত

ঢাকায় দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় মাছ ব্যবসায়ী নিহত
রাজধানীর আজমপুরে বিএনএস ভবনের সামনে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় মো. ইউসুফ হোসেন (৩২) নামে এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।
শনিবার (৮ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত ইউসুফের ভগ্নিপতি মো. সাইদুল জানান, নিহত ইউসুফ পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী। ভোরের দিকে ব্যবসায়িক কাজে বের হলে আজমপুর বিএনএস ভবনের সামনে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী একটি গাড়ি ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হন। পরে আমরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেই। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি।
তিনি আরও জানান, ইউসুফের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর থানার নওয়া-পাড়া গ্রামে। বর্তমানে উত্তরার আজমপুর এলাকায় থাকতেন। নিহত তিন সন্তানের জনক ছিলেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
