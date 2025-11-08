রমনায় গির্জার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

রমনায় গির্জার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ
ঢাকার রমনা এলাকায় অবস্থিত সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল চার্চ লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
এ বিষয়ে শনিবার (৮ নভেম্বর) ডিএমপির রমনা বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার মাজহারুল ইসলাম জানান, গতরাতে গির্জা লক্ষ্য করে দুটি ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। এর মধ্যে একটি বিস্ফোরিত হয়। এ ঘটনায় গির্জা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
এ বিষয়ে সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল চার্চের পাল পুরোহিত ফাদার আলবার্ট রোজারিও সাংবাদিকদের বলেন, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। আমরা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।
টিটি/এসএনআর/এএসএম