জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ১২:২৩ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
শেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো এনসিপি নেতার মেয়ের

শেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় জেলা এনসিপির আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়ার মেয়ে আয়রা মনি (৩) নিহত হয়েছে।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন এনসিপি নেতা রাশেদুল হাসান দেওয়ান। এর আগে দুপুরের দিকে শহরের খোয়ারপাড়-জেলা কারাগার মোড়ে বিসিক এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, শুক্রবার দুপুর দেড়টার দিকে প্রকৌশলী লিখন মিয়ার স্ত্রী মনিমালা শহরের বিসিক সংলগ্ন নওহাটার ভাড়া বাসা থেকে রাস্তার পাশে ড্রামে ময়লা ফেলতে যান। ওই সময় তার অজান্তে শিশু আয়রা পিছু পিছু রাস্তার পাশে চলে গেলে বিপরীতমুখী সিএনজি ও মাইক্রোবাসের মাঝে পড়ে গুরুতর আহত হয়। গাড়ি দুটি দ্রুত চলে যাওয়ায় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরে শিশুটিকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে জেলা সদর হাসপাতাল ও পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে এনসিপি নেতা রাশেদুল হাসান দেওয়ান জানান, আমাদের আইরা আল্লাহর ডাকে চলে গেছে। শুক্রবার রাত ৮টায় শহরের কালীগঞ্জ মহল্লায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মো. নাঈম ইসলাম/এফএ/জিকেএস

