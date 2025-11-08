  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে দিঘিতে মিললো যুবকের মরদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৬:৫৩ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে দিঘিতে মিললো যুবকের মরদেহ
চট্টগ্রামের পটিয়া থানা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় দিঘিতে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ পাওয়া গেছে। শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে কুসুমপুরা ইউনিয়নের শান্তির মায়ের দিঘি থেকে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবকের বয়স ৪০ বছর হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে কয়েকজন তরুণ খেলাধুলা শেষে শান্তির মায়ের দিঘিতে গোসল করতে যান। এসময় তারা একটি মরদেহ দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় পটিয়া থানার পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। ওই যুবক কীভাবে মারা গেছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পটিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) যুযুৎসু যশ চাকমা বলেন, দিঘিতে মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল নিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহতের শরীরে কোনো কাপড় ছিল না। কয়েকটি জায়গায় ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এগুলো মাছে খেয়েছে না কি আঘাতের কারণে হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে বলে জানান তিনি।

এমডিআইএইচ/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।