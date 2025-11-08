হোসেন জিল্লুর রহমান
নগরে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে প্রতি মহল্লায় মাঠের পরিকল্পনা করতে হবে
সুস্থ জাতি গঠনে সুস্বাস্থ্যের কোনো বিকল্প নেই। নগরে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায়ই মাঠ, খোলা জায়গা ও নাগরিক সুবিধার পরিকল্পনা করতে হবে। এজন্য পরিকল্পনাবিদদেরই কার্যকর নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) রাজধানীর হাতিরঝিলে ‘টেকসই নগর ও জনবসতির জন্য হাফ ম্যারাথন উৎসব’র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।
পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন ও পরিবেশকর্মী, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণে এ ম্যারাথনের আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি)। সংগঠনটি জানায়, ম্যারাথনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগর উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, পার্ক, উদ্যান ও খোলা জায়গা বাড়ানো এবং বসবাসযোগ্য নগর গঠনের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
অনুষ্ঠানে বিআইপি সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, ‘আমরা যদি আজ পরিকল্পিত নগরায়ন ও পরিবেশবান্ধব জনবসতির দিকে মনোযোগ না দিই, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বসবাসের অনুপযোগী এক নগর উপহার দিতে হবে। টেকসই নগর মানে শুধু ভবন বা অবকাঠামো নয়, নগরে পরিকল্পিত উপায়ে পার্ক, উদ্যান ও খোলা জায়গা তৈরি এবং নাগরিক অংশগ্রহণও এর মূল উপাদান। ঢাকাসহ অন্যান্য নগর এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ বিষয়গুলোকে আরও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।’
ম্যারাথনের বিষয়ে বিআইপি সভাপতি জানান, আগামী দিনগুলোতেও এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে টেকসই নগর ও জনবসতির পরিকল্পনার ধারণা নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে কাজ করবে বিআইপি। একই সঙ্গে টেকসই নগর ও জনবসতি গঠনে নাগরিকদের সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত দৌড়বিদ ইমতিয়াজ এলাহি ও রাজীব হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন বিআইপির সহ-সভাপতি পরিকল্পনাবিদ সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, যুগ্ম সম্পাদক তামজিদুল ইসলাম, বোর্ড সদস্য আবু নইম সোহাগ, উসওয়াতুন মাহেরা খুশি, ফাহিম আবেদীন, সিদ্দিকুল আবেদিন হামীম প্রমুখ।
