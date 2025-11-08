শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে তরুণ প্রতিনিধিদলের আত্মপ্রকাশ
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে শনিবার (৮ নভেম্বর) ঢাকা থেকে শুরু হলো এলাকাভিত্তিক তরুণ প্রতিনিধিদলের যাত্রা।
রাজধানীর বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ মিলনায়তনে ‘শিশু ও নারীদের সুরক্ষায় যুব সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা’ শীর্ষক এই তারুণ্যের সমাবেশে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয়।
উপদেষ্টা বলেন, ২৪-এর অভ্যুত্থানের কষ্টের মধ্যে তরুণদের ক্ষত-বিক্ষত চেহারার মধ্যে আমি দেখতে পাই নতুন নেতৃত্ব। তরুণ সমাজের শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তৈরি করবো নতুন বাংলাদেশ।
তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্ম এ সময়ের মুক্তিযোদ্ধা। অঙ্গীকার করছি দারিদ্র্যমুক্ত, সহিংসতামুক্ত একটি মানবিক ও সাম্যের দেশ গড়বো। এমন রাষ্ট্র গড়বো যেখানে ক্ষমতা মানে ভালোবাসা, আর দায়িত্ব মানে সেবা। নারী ও শিশু নির্যাতন দূর করে শহরে ও গ্রামে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবো। ঘর থেকে রাস্তায়, বিদ্যাপীঠ থেকে কর্মক্ষেত্র এবং সাইবার স্পেসসহ সর্বত্রই গড়ে তুলবো নারী-শিশুর নিরাপদ বিচরণ।
নিরাপদ অ্যালায়েন্স ও ড্রিমস অন দ্য ওয়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, নিরাপদ অ্যালায়েন্সের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার তাহমিদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাতিম সাদাব লিয়ান, কোষাধ্যক্ষ মাসুম মুহাম্মদ, এজিএম বাইজিদ, কথা বলো নারীর প্রতিষ্ঠাতা নুসরাত হক এবং জুলাই যোদ্ধা তামিম বক্তৃতা করেন।
