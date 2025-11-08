  2. জাতীয়

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্ক থেকে কাজ করার নির্দেশ আইজিপির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৮ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন আইজিপি বাহারুল আলম/ছবি: জাগো নিউজ

মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম।

শনিবার (৮ নভেম্বর) রাজধানীর রাজারবাগস্থ বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত এক বিশেষ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশনা বলেন।

সভায় পুলিশপ্রধান উপস্থিত কর্মকর্তাদের পেশাদারত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

এসময় চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উপস্থিত কর্মকর্তারা তাদের নিজ নিজ এলাকার পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং নির্বাচনের সময় সার্বিক পরিস্থিতি নির্বিঘ্ন ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেন।

সভায় ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন- র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের মহাপরিচালক এ কে এম শহীদুর রহমান, স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) প্রধান মো. গোলাম রসুল, পুলিশ সদরদপ্তরের অতিরিক্ত আইজিপি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম, ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) মো. সরওয়ার; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস. এন. মো. নজরুল ইসলাম; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স ও প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী; ডিএমপির ডিবিপ্রধান মো. শফিকুল ইসলাম এবং অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. জিললুর রহমানসহ ডিএমপির বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

