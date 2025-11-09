মোহাম্মদপুরে গাড়ির গ্যারেজে আগুন, একের পর এক বিস্ফোরণ

মোহাম্মদপুরে গাড়ির গ্যারেজে আগুন, একের পর এক বিস্ফোরণ
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বেরিবাঁধে ইউল্যাব ইউনিভার্সিটির সামনে একটি গাড়ির গ্যারেজে আগুন লেগেছে। নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট।
শনিবার (৮ নভেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে আগুনের খবর পেয়ে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার শাহজাহান হোসেন জানান, বেরিবাঁধে ইউল্যাব ইউনিভার্সিটির সামনে একটি গাড়ির গ্যারেজে আগুন লাগার খবরে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
স্থানীয়রা জানান, আগুন লাগার কিছুক্ষণ পর বিকট আওয়াজে শব্দ হয়। মনে হচ্ছে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হচ্ছে। আগুনে বেশ কয়েকটি গাড়ি পুড়েছে।
এদিকে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।
টিটি/এমকেআর