  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে গাড়ির গ্যারেজে আগুন, একের পর এক বিস্ফোরণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৯ এএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদপুরে গাড়ির গ্যারেজে আগুন, একের পর এক বিস্ফোরণ
গাড়ির গ্যারেজটিতে লাগা আগুন/ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বেরিবাঁধে ইউল্যাব ইউনিভার্সিটির সামনে একটি গাড়ির গ্যারেজে আগুন লেগেছে। নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট।

শনিবার (৮ নভেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে আগুনের খবর পেয়ে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার শাহজাহান হোসেন জানান, বেরিবাঁধে ইউল্যাব ইউনিভার্সিটির সামনে একটি গাড়ির গ্যারেজে আগুন লাগার খবরে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

স্থানীয়রা জানান, আগুন লাগার কিছুক্ষণ পর বিকট আওয়াজে শব্দ হয়। মনে হচ্ছে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হচ্ছে। আগুনে বেশ কয়েকটি গাড়ি পুড়েছে।

এদিকে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

টিটি/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।