দিল্লি-লাহোরের বায়ু আজও বিপজ্জনক, ঢাকার খুবই অস্বাস্থ্যকর

জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪২ এএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
দিল্লি-লাহোরের বায়ু আজও বিপজ্জনক, ঢাকার খুবই অস্বাস্থ্যকর
ফাইল ছবি

বায়ুদূষণের তালিকায় আবারও শীর্ষ অবস্থানে উঠে এসেছে ভারতের রাজধানী দিল্লি আর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর।

অর্থাৎ এই দুই শহরের বায়ু বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। গতকালও দিল্লি ও লাহোরের বায়ু বিপজ্জনক ছিল।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বায়ু আজ খুবই অস্বাস্থ্যকর। তালিকায় ঢাকার অবস্থান আজ চতুর্থ।

রোববার (৯ নভেম্বর) সকাল ৯টা ১৯ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা দিল্লির বায়ুর মানের স্কোর ৬২৭ অর্থাৎ সেখানকার বায়ুর মান বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। একই অবস্থা লাহোরের। সেখানকার বায়ুর মানের স্কোর ৩৫৮ অর্থাৎ বিপজ্জনক অবস্থা সেখানেও।

তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কুয়েত সিটি। এই শহরটির দূষণ স্কোর ২৬৯ অর্থাৎ সেখানকার বাতাস খুবই অস্বাস্থ্যকর। চতুর্থ অবস্থানে থাকা ঢাকার দূষণ স্কোর ২২৭।

স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর।

অন্যদিকে, ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা বিপজ্জনক বা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

