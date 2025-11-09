মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ স্কুলে ককটেল বিস্ফোরণ, থানায় জিডি

মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ স্কুলে ককটেল বিস্ফোরণ, থানায় জিডি
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ উচ্চবিদ্যালয়ের ভেতরে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে বিদ্যালয়ের তিন নম্বর ফটকের ভেতরে বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, শুক্রবার দিনগত রাত আড়াইটার দিকে বিদ্যুৎ ছিল না। এসময় স্কুলের ৩ নম্বর ফটকের বাইরে থেকে একটি ককটেল ভেতরে ছুড়ে মারা হয়। এতে বিস্ফোরণ হয়, তবে কেউ হতাহত হয়নি। কে বা কারা ককটেল ছুড়েছে, সেটি তারা দেখেননি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিকুল আহমেদ জানান, কে বা কারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, এখনো শনাক্ত করা যায়নি। এ ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি জিডি করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
এর আগে, শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে রাজধানীর রমনার কাকরাইল এলাকায় অবস্থিত সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল গির্জায়ও দুটি ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হলেও আরেকটি অবিস্ফোরিত থেকে যায়। পরে পুলিশ এসে সেটি নিষ্ক্রিয় করে। এ ঘটনায়ও কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
