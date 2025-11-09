  2. জাতীয়

মিরপুরে গভীর রাতে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বাসে আগুন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
বাসে আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয় ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট, ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুর-২ নম্বর এলাকায় ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বাসে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শনিবার (৮ নভেম্বর) দিনগত রাত ২টা ৫০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে।

আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুই ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

রোববার (৯ নভেম্বর) ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রাত ২টা ৫০ মিনিটে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বাসে আগুন লাগার খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ২টা ৫৫ মিনিটে। এরপর দুইটি ইউনিটের চেষ্টায় রাত ৩টা ৬ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ৩টা ২৮ মিনিটে সম্পূর্ণ নির্বাপণ করা হয়।

ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। এতে কেউ হতাহত হয়নি।

ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বলছে, দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

