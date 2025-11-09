ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষাসহ দুই অধ্যাদেশের প্রজ্ঞাপন জারি
ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
গত ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের আদেশক্রমে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখার সচিব ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত এ প্রজ্ঞাপন দুটি জারি হয়।
আজ রোববার (৯ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার প্রজ্ঞাপন জারির বিষয়টি জানিয়েছেন।
ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ
জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ
এমইউ/এমএমকে/এএসএম