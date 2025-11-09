বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচার
সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে ১৭ মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল শিগগির
বিদেশি বাণিজ্যের আড়ালে ৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান এবং তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১৭টি মানি লন্ডারিং মামলায় অভিযোগপত্র দ্রুত দাখিল করবে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
রোববার (৯ নভেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, তদন্তে দেখা গেছে বিদেশি বাণিজ্যের নামে বিভিন্ন ভুয়া এলসি খুলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাচার করা হয়েছে। এসব অর্থ বিদেশে পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে।
সম্প্রতি মামলাগুলোর তদন্ত শেষ করে দ্রুততম সময়ে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করবে সিআইডি। এতে সালমান এফ রহমানসহ একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নাম আসামি করা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।
এ বিষয়ে আজ (রোববার) বিকেলে সিআইডির সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান।
টিটি/এএমএ/এএসএম