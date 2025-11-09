  2. জাতীয়

সেনা অভিযান

মোহাম্মদপুরে ভাইরাল ছিনতাইয়ের মূলহোতাসহ ৪ জন গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদপুরে ভাইরাল ছিনতাইয়ের মূলহোতাসহ ৪ জন গ্রেফতার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলায় সেনাবাহিনীর তৎপরতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছিনতাই ঘটনার মূল ছিনতাইকারীসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতাররা হলেন- মূল অভিযুক্ত ছিনতাইকারী শাওন (১৯)। তার সহযোগী মোহিম আহমেদ (২৪), জুয়েল (২৫) ও আশিব (২৪)। এ সময় ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত একটি সামুরাই উদ্ধার করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে শাওন স্বীকার করেছেন, তিনিই ভাইরাল হওয়া ভিডিওটির ব্যক্তি। তিনি তার ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র সেনা টহল দলের কাছে হস্তান্তর করেন।

রোববার (৯ নভেম্বর) বসিলা আর্মি ক্যাম্প সূত্রে জানা যায়, গত ৬ সেপ্টেম্বর এক যুবককে ছিনতাই করে তার ব্যাগ, ল্যাপটপ ও মোবাইল নেওয়ার ঘটনাটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়ে এবং ভিডিওটি পরবর্তীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ভিডিওর ভিত্তিতে সম্ভাব্য ছিনতাইকারীদের পরিচয় নির্ণয় করতে থাকে সেনাবাহিনী। এদিকে ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরে ছিনতাইকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান।

গতকাল শনিবারই ছিনতাইকারীদের একজন পুনরায় ঢাকায় ফেরত আসেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেফতারে অভিযানে নামে বসিলা আর্মি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা।

অভিযান চলাকালে সেনা টহল দল মূল অভিযুক্ত ছিনতাইকারীকে ও তার তিন সহযোগীকে গ্রেফতার করেন। জিজ্ঞাসাবাদে মূল অভিযুক্ত শাওন স্বীকার করেছে যে, তিনিই ভাইরাল হওয়া ভিডিওটির ব্যক্তি এবং পরে তিনি তার ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র সেনা টহল দলের কাছে হস্তান্তর করেন।

গ্রেফতার চারজনকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থার জন্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, মোহাম্মদপুর এলাকায় কেউ কোনো অপরাধ করলে সে আজ হোক অথবা কাল হোক ধরা পড়বে এবং আইনের আওতায় আসবেই। এর আগে যত ছিনতাই ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম হয়েছে, তাদের অধিকাংশই সেনা, পুলিশ অথবা র‍্যাবের কাছে গ্রেফতার হয়েছে। যারা পালিয়ে আছেন তাদের খুঁজে বের করে গ্রেফতারের জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

টিটি/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।