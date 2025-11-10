  2. জাতীয়

পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীদের ভোটগ্রহণ বড় চ্যালেঞ্জ: ইসি সানাউল্লাহ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীদের ভোটগ্রহণ বড় চ্যালেঞ্জ: ইসি সানাউল্লাহ
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ

কোনো পরীক্ষা ছাড়াই প্রথমবারের মতো পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীদের ভোট নিতে যাচ্ছে ইসি, এটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

সোমবার (১০ নভেম্বর) পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান পদ্ধতি নিয়ে প্রবাসী ভোটারদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এই কমিশনার বলেন, ১৮ নভেম্বর পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের জন্য অ্যাপ চালু হবে। এরপর অনলাইনে যে ফর্মটা পাওয়া যাবে সেটা ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে প্রার্থীর তালিকা হয়ে যাবে। এরপর ভোট দিয়ে নিকটস্থ পোস্ট বক্সে ড্রপ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, প্রবাসী ভোটারদের নির্বাচনের অন্তত ১৭ থেকে ২০ দিন আগে পোস্টাল ভোট পাঠিয়ে দিতে হবে, না হলে নির্বাচনের পরে ভোট পৌঁছাতে পারে। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া এই নির্বাচনে ভোট দেওয়া সম্ভব না।

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ সভাপতিত্বে সভায় ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ ও জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীরসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এমওএস/ইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।