ঢাকায় ঠিকাদারের মরদেহ উদ্ধার

ঢাকায় ঠিকাদারের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর সুজবাগ থানার উত্তর বাসাবোর একটি নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের পাশে থেকে টিপু মোল্লা (৫৭) নামের এক ঠিকাদারের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
সবুজবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আজিজুল হক বলেন, খবর পেয়ে সন্ধ্যার দিকে উত্তর বাসাবোর একটি ভবনের লিফটের পাশ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
তিনি বলেন, ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে কি না কিংবা কেউ হত্যা করে ফেলে রেখেছে কি না তা তদন্ত প্রতিবেদনে জানা যাবে।
