সড়কে রিকশার আধিপত্য, ব্যক্তিগত গাড়ি কম
রাজধানীতে আজ সকাল থেকেই সড়কে ব্যক্তিগত গাড়ি কম দেখা গেছে। তবে ব্যস্ততম মতিঝিল, পল্টন, ফকিরাপুল ও দৈনিক বাংলা মোড়সহ আশপাশের এলাকায় রিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশার আধিপত্য লক্ষ্য করা গেছে। গণপরিবহনও ছিল। অফিসগামী সাধারণ মানুষ গণপরিবহন ও রিকশাতেই গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারণের দিন আজ। এই দিনকে কেন্দ্র করে ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ।
বুধবার রাত থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলেও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সড়কে তেমন কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখা যায়নি।
মতিঝিল, পল্টন ও আশপাশের এলাকায় দেখা গেছে, টং দোকান, চায়ের স্টল, খাবারের হোটেল, ফার্মেসি—সবই খোলা। ফুটপাতের অস্থায়ী দোকানগুলোতেও চলছে স্বাভাবিক কেনাবেচা। অনেকে নাশতা সারছেন, কেউবা পণ্য সাজিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায়।
অফিসগামী অনেকেই আজ আগেভাগে পৌঁছে গেছেন মতিঝিল ব্যাংকপাড়ায়। সকাল থেকেই চায়ের দোকানগুলোতে আড্ডা ও আলাপের জমজমাট পরিবেশ।
বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা অমিত বলেন, ‘আজকের রায় ঘিরে নানা গুঞ্জন ছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন সকাল থেকে অরাজকতা হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অফিসের সময় শুরু না হওয়ায় সহকর্মীদের সঙ্গে চায়ের দোকানেই সময় কাটাচ্ছি, অনলাইনে খবরও দেখছি।’
আরও পড়ুন
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার রায়ের তারিখ জানানো হবে আজ
ট্রাইব্যুনালে কড়া নিরাপত্তা, সেনাবাহিনী-বিজিবি-পুলিশের অবস্থান
মতিঝিলের চা বিক্রেতা নূর হোসেন বলেন, ‘সাধারণত সকাল ১০টার পর অফিসগামীদের ভিড় হয়। কিন্তু আজ অনেকেই আগেভাগে চলে এসেছেন। ফলে সকাল থেকেই বিক্রি ভালো যাচ্ছে।’
একটি সরকারি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মাহবুব বলেন, ‘বাসা থেকে বের হওয়ার সময় পরিবার কিছুটা চিন্তায় ছিল। কিন্তু সড়কে কোনো জটিলতা হয়নি। বরং আগেভাগে অফিসে এসে পড়েছি। এখন চা খেয়ে সময় কাটাচ্ছি, তারপর অফিসে যাবো।’
তবে রিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশায় ভাড়া নিয়ে কিছুটা দরদাম করতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অনেক যাত্রী। যদিও গণপরিবহনে ভাড়া ছিল স্বাভাবিক।
এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে জামায়াতে ইসলামী ও শিবিরের নেতাকর্মীদের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। মগবাজার, পল্টন, বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট, মতিঝিল মেট্রো স্টেশন ও ইত্তেফাক মোড়ে তাদের উপস্থিতি দেখা গেছে। অন্যদিকে নয়াপল্টন ও ফকিরাপুল এলাকায় বিএনপি নেতাকর্মীদের অবস্থানও নজরে এসেছে।
বিভিন্ন মোড়, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ও ফ্লাইওভারের ওপর সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। দেখা গেছে মোবাইল টীমসহ গোয়েন্দা সংস্থার উপস্থিতি।
ইএআর/বিএ