সাঈদ খোকন ও তার বোনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলার অনুমোদন
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, তার বোন শাহানা হানিফ ও একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে ৫৪ কোটি টাকার মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলার অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, শাহানা হানিফ ও সাঈদ খোকন ‘সাইদ খোকন প্রপার্টিজ লিমিটেড’র বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে লেয়ারিং প্রক্রিয়ায় ৫৪ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৩০৪ টাকা ছদ্মবৃত্ত করেন। এ লেনদেন সিটি ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের মোট সাতটি হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।
দুদকের ভাষ্য, ব্যাংক হিসাব খোলার সময় শাহানা হানিফ নিজের পেশা, আয় ও পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। তার ভাই সাঈদ খোকন সরকারি কর্মচারী হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন তার ম্যানেজার মো. রাজু আহমেদের সঙ্গে যোগসাজশে এ অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেন।
দুদক জানায়, সিটি ব্যাংক পিএলসির বনানী লেকভিউ শাখা, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বনানী শাখায় শাহানা হানিফ ও সাইদ খোকন প্রপার্টিজ লিমিটেডের নামে একাধিক সঞ্চয়ী, এসএনডি ও এফডিআর হিসাব খোলা হয়। এসব হিসাবের মাধ্যমে বারবার অর্থ স্থানান্তর করে মানি লন্ডারিং সংঘটিত হয়।
অভিযোগে বলা হয়, এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাঈদ খোকন, শাহানা হানিফ ও সাইদ খোকন প্রপার্টিজের ম্যানেজার মো. রাজু আহমেদ দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অপরাধ করেছেন।
এসএম/এমএএইচ/জেআইএম