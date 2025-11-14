আজকের আবহাওয়া: দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে

আজকের আবহাওয়া: দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজকের আবহাওয়া সাধারণত স্থির থাকতে পারে। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়, আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। বাতাস উত্তর/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হতে পারে।
আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৫ শতাংশ। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাওয়া গেছে ১৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজকের সূর্যাস্ত যাবে সন্ধ্যা ৫টা ১৩ মিনিটে এবং আগামীকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) সূর্যোদয় হবে ভোর ৬টা ১১ মিনিটে।
এমএএইচ/এমএস