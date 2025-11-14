বিজয় দিবস উদ্যাপন
পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলবাগানের ক্ষতি করা যাবে না
মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উদ্যাপন উপলক্ষে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে সেখানকার ফুলবাগানের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, ১০ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব শবনম মুস্তারী রিক্তা স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
আগামী ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। সম্প্রতি জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আন্তমন্ত্রণালয় সভায় এসব কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম।
সভার কার্যপত্র থেকে জানা গেছে, বিজয় দিবসে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে রাষ্ট্রপতি ও পরে প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। বিদেশি কূটনীতিকরাও স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন। পরে সাধারণ জনগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।
এমইউ/একিউএফ/এএসএম