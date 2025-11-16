  2. জাতীয়

ফটিকছড়িতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা জাহেদুল আলম আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ফটিকছড়িতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা জাহেদুল আলম আটক

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা ও সরকারি চাকরিজীবী জাহেদুল আলম চৌধুরীকে আটক করেছে ফটিকছড়ি থানা পুলিশ।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে শ্বেতকুয়া এলাকার তুফান আলী চৌধুরী বাড়ি থেকে বিশেষ অভিযানে তাকে আটক করা হয়। তিনি পাইন্দং ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা ও স্থানীয় ছাত্রলীগের সাবেক সক্রিয় নেতা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জাহেদুল আলম চৌধুরী বিগত আওয়ামী লীগের আমলে এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, সাধারণ মানুষকে হুমকি-ধমকি প্রদর্শন, ভয়ভীতি সৃষ্টি এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠাসহ নানা অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন।

আটকের বিষয়ে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ বলেন, জাহেদুল আলমকে আটক করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এলাকাবাসীর মতে, তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো দীর্ঘদিনের। তবে আটকের পর এখন সবাই পুলিশের তদন্তের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘটনাটি শনিবার রাত থেকেই ফটিকছড়িজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

এমআরএএইচ/এমআরএম/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।