প্রধান উপদেষ্টাকে গোলাম পরওয়ার
কোনো দলের প্রভাবের কাছে অসহায় বোধ করলে জনগণের সহযোগিতা চান
কোনো দলের রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে নিজেকে অসহায় মনে হলে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জনগণের সহযোগিতা চাইতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
তিনি বলেন, একটি দলকে খুশি করার জন্য সভা-পরামর্শ চলছে। অথচ প্রধান উপদেষ্টা আমাদের নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা হয়নি। তিনি কি কোনো একটি বিশেষ দলের রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে অসহায় হচ্ছেন? তাহলে তিনি হেড অব দ্যা গভর্নমেন্ট (সরকার-প্রধান) হিসেবে জনগণের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনরত ৮ দলের নেতাদের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে জনগণকে আহ্বান জানিয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, আট দলের শীর্ষ নেতারা একমত হয়েছেন গণভোটে সংস্কারের পক্ষে আমরা সবাই হ্যাঁ বলবো। আমরা জনগণকে অনুরোধ করবো, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বলার জন্য। যেহেতু আমরা শুরু থেকে সংস্কারের পক্ষে ছিলাম, আমরা জাতিকে ‘হ্যাঁ’- এর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবো।
পরবর্তী কর্মসূচির বিষয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, আট দলের একটা লেয়ার কমিটি আছে। শীর্ষ নেতাদের পক্ষ থেকে তাদের ওপরে দায়িত্ব দেওয়া আছে। আট দলের শীর্ষ নেতাদের পক্ষ থেকে পরবর্তী বৈঠকে বসে সেই কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
