গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জামায়াতসহ ৮ দলের

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জামায়াতসহ ৮ দলের
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনে গণভোট আয়োজনের ঘোঘণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গণভোটে চারটি প্রশ্নের ওপর জনগণ ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ সূচক মতামত জানাতে পারবেন। এই গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামীসহ আট দল।
রোববার (১৬ নভেম্বর) বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনরত ৮ দলের নেতাদের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানানো হয়। মগাবাজারের আল ফালাহ মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলগুলোর পক্ষে এ আহ্বান জানান জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
তিনি বলেন, ৮ দলের শীর্ষ নেতারা একমত হয়েছেন গণভোটে সংস্কারের পক্ষে আমরা সবাই হ্যাঁ বলবো। আমরা জনগণকে অনুরোধ করবো, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বলার জন্য। যেহেতু আমরা শুরু থেকে সংস্কারের পক্ষে ছিলাম, আমরা জাতিকে ‘হ্যাঁ’- এর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবো।
আরও পড়ুন
জাতীয় নির্বাচনের দিনই গণভোট
গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত ‘না’ হলে কী হবে
গোলাম পরওয়ার বলেন, গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একদিনে হলে যে সংকট হবে সেই সংকট সরকারকেই সমাধান করতে হবে।
এসময় তিনি অভিযোগ করে বলেন, একটি দলকে খুশি করার জন্য সভা-পরামর্শ চলছে। অথচ প্রধান উপদেষ্টা আমাদের নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা হয়নি। তিনি কি কোনো একটি বিশেষ দলের রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে অসহায় হচ্ছেন? তাহলে তিনি হেড অব দ্যা গভর্নমেন্ট (সরকার-প্রধান) হিসেবে জনগণের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারেন।
পরবর্তী কর্মসূচির বিষয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, আট দলের একটা লেয়ার কমিটি আছে। শীর্ষ নেতাদের পক্ষ থেকে তাদের ওপরে দায়িত্ব দেওয়া আছে। আট দলের শীর্ষ নেতাদের পক্ষ থেকে পরবর্তী বৈঠকে বসে সেই কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব ইউনুস আহমাদ, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, জাগপার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল আহমেদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব জালালুদ্দিন আহমদ প্রমুখ।
আরএএস/কেএসআর/এমএস