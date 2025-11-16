কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশনের নিচে ককটেল বিস্ফোরণ

কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশনের নিচে ককটেল বিস্ফোরণ
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মেট্রো স্টেশনের নিচে এ ঘটনা ঘটে।
কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলে আশিক জানান, দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ সদস্যদের পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, যেখানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেটি তেজগাঁও থানার মধ্যে পড়েছে।
তবে তেজগাঁও থানার ওসি মোবারক হোসেন বলেন, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি কলাবাগান থানা এলাকায় ঘটেছে।
এর আগে আজ সকাল ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে রাজধানীর নিউ ইস্কাটন রোডের ওয়াক্ফ ভবনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণে আবদুল বাসির (৫০) নামের এক পথচারী আহত হন।
আগের দিন শনিবার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে হাতিরঝিলের মধুবাগ সেতুতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। এরপর রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে আগারগাঁওয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।
শেরেবাংলা থানার ওসি ইমাউল হক জাগো নিউজকে বলেন, এডিবি ভবনের সামনের সড়কে ককটেল বিস্ফোরণে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। মোটরসাইকেলে এসে ককটেল বিস্ফোরণ করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্ত।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে। এ অবস্থায় কয়েকদিন থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বাসে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে।
