  2. দেশজুড়ে

হাওরের ফসল রক্ষায় ১০৩ কোটি টাকার বাঁধ নির্মাণ শুরু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০১:১২ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জে ১৩৭টি হাওরের ফসল রক্ষায় ১০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওরে বাঁধের কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সকালে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার কালনার হাওরে এই বাঁধের কাজের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৯০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার কাজ আজ থেকে উদ্বোধন হলো। সুনামগঞ্জের ১৩৭টি হাওরের বোরো ফসল রক্ষায় এই বাঁধ নির্মাণে ১০৩ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। ৫১০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) মাধ্যমে এটি করা হবে।

সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার বলেন, হাওরের ধান রক্ষায় বাঁধের কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। আমরা আশা করি পুরো দমে পানি কমলে হাওরের শতভাগ বাঁধের কাজ শুরু করতে পারবো।

বাঁধের কাজ উদ্বোধনের পর সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া বলেন, হাওর এলাকায় অনেক জায়গায় পানি না কমায় একযোগে ফসলরক্ষা বাঁধের কাজ শুরু করা সম্ভব হয় না। তবে যে জায়গা থেকে আগেই পানি নেমে যাবে সেখানেই আমরা কাজ শুরু করে দ্রুত শেষ করে দেবো। পাশাপাশি পিআইসির সভাপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুত যেন বাঁধের কাজ সমাপ্ত করে।

লিপসন আহমেদ/এফএ/জেআইএম

