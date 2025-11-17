কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা গাড়িতে আগুন

কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা গাড়িতে আগুন
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে থাকা একটি লেগুনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে থানার পাশে পরিত্যক্ত একটি লেগুনায় আগুন দেয় দুষ্কৃতকারীরা।
তবে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আক্তার হোসেন জানান, ময়লা-আবর্জনা থেকে লাগা আগুনে একটি লেগুনা পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন ম্যানেজার সাজেদুল কবির জোয়ারদার জানিয়েছেন, ঘটনার ধরন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে আগুন লাগানো হয়েছে। খবর পেয়ে পোস্তগোলা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুতই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
