রায়ের অপেক্ষায় টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসে আছে মঞ্চ ২৪

রায়ের অপেক্ষায় টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসে আছে মঞ্চ ২৪
রায়ের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে টেবিল-চেয়ার দিয়ে মঞ্চ সাজিয়ে অপেক্ষা করছে মঞ্চ ২৪ নামের একটি সংগঠন। সোমবার (১৭ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হাইকোর্ট মাজার গেটের সামনে শিক্ষাভবন মোড়ে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসে থাকা মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা খুনী হাসিনার রায়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
মঞ্চ ২৪ এর আহ্বায়ক ফাহিম ফারুকী জাগো নিউজকে বলেন, আমরা আজ হাজারো গুম-খুনের নায়ক, নির্দেশদাতা শেখ হাসিার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি। এই রায় শুনে হাজারো শহীদের আত্মা শান্তি পাবে, বাবা-মায়েদের আত্মা তৃপ্ত হবে।
তিনি বলেন, যদি ফাঁসি ব্যতীত কোনো রায় দেওয়া হয়, তাহলে আমরা সেটা মেনে নেব না। আমরা সেটা শক্ত হাতে প্রতিরোধ করবো।
এমএইচএ/এমআইএইচএস