উত্তরায় সাবেক এমপির ভাইয়ের বাড়িতে আগুন

প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
উত্তরার আহলিয়া এলাকায় সাবেক এমপি হাবিব হাসানের ছোট ভাই নাদিম হাসানের বাড়িতে আগুন দিয়েছে উত্তেজিত জনতা/ছবি সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় সাবেক এমপি হাবিব হাসানের ছোট ভাই নাদিম হাসানের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে। আগুনে একটি প্রাইভেটকার পুড়ে গেছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উত্তরার আহলিয়া এলাকায় নাদিম হাসানের বাড়িতে আগুন দেয় উত্তেজিত জনতা। 

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সাবেক এমপি হাবিব হাসানের ছোট ভাই নাদিম হাসানের বাড়িতে আগুন ছিল তবে আমাদের কাজ করতে হয়নি।

রোজিনা আক্তার আরও বলেন, পাশেই দোকানে আগুনে ছিল। আমাদের দুটি ইউনিট সেখানে গিয়ে নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

