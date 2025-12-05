ইনিংস বিরতিতে পিচে গর্ত, পরিত্যক্ত নারী বিগব্যাশের ম্যাচ
অদ্ভুত কারণে প্রথম ইনিংসের পর পরিত্যক্ত হয়ে গেছে নারী বিগ ব্যাশের ৩৭তম ম্যাচটি। অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স ও হোবার্ট হারিকেন্সের মধ্যকার ম্যাচটি প্রথম ইনিংসের পর আর মাঠে ফেরানো সম্ভব হয়নি।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ঘরের মাঠে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স ৪ উইকেটে ১৬৭ রান সংগ্রহ করার পর শেষ হয় প্রথম ইনিংস। দ্বিতীয় ইনিংসের আগে পিচ মেরামতে রোলারসহ আসেন মাঠকর্মীরা। তখনই ঘটে এক অদ্ভুত ঘটনা। ভারি রোলারের নিচ দিয়ে আকস্মিক একটি ক্রিকেট বল ঢুকে যায়। যা পিচে এমন একটি গর্ত তৈরি করে যা কিনা মেরামতযোগ্য ছিল না।
ইনিংস বিরতিতে ওয়ার্ম আপে ব্যবহৃত বলটি আকস্মিক রোলারের নিচে চলে আসে। ভারি রোলারের চাপে পিষ্ট হয়ে সেটি পিচে এক বড় গর্তের জন্ম দেয়। বলের আকৃতির গর্ত তৈরি হওয়ায় সেটি আর তাৎক্ষণিক মেরামতযোগ্য ছিল না। এই কারণেই ম্যাচটি পরিত্যক্ত করা হয়।
ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার বিষয়টি স্ট্রাইকার্স তাদের ইনস্টাগ্রামে একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ম্যাচ রেফারি ও আম্পায়ারদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে হারিকেন্সকে এমন পিচে ব্যাট করতে বলা অযৌক্তিক, যা স্ট্রাইকার্সদের ইনিংসের সময়কার পিচ থেকে বাস্তবিকভাবে ভিন্ন। দুই দলের অধিনায়কের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছিল এবং তারা সিদ্ধান্তটি মেনে নেন।’
৯ ম্যাচের ৭টিতে জিতে ইতোমধ্যেই হারিকেন্স সেমিফাইনালে চলে গেছে। তবে এই ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় স্ট্রাইকার্স নকআউটে ওঠার সম্ভাবনায় ফের ধাক্কা গেল। চলতি মৌসুমে এটি তাদের তৃতীয় ম্যাচ যার কোনো ফলাফল বের হয়নি। ৯ ম্যাচে ৩ জয়ে টেবিলের ছয়ে অবস্থান তাদের।
আইএন