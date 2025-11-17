  2. জাতীয়

২২ নভেম্বর আসছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে/ছবি: সংগৃহীত

আগামী ২২ নভেম্বর বাংলাদেশ সফরে আসছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে। বাংলাদেশ সফরকালীন তাকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার।

রোববার (১৬ নভেম্বর) এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) আইন, ০২১ এর ধারা ২(ক)-এ দেওয়া ক্ষমতাবলে সরকার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগেকে আগামী ২২-২৪ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফরকালীন ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ হিসেবে ঘোষণা করলো।

