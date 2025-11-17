  2. জাতীয়

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ধানমন্ডি ৩২

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৩ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ধানমন্ডির সড়কের একাংশ যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে

দিনভর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ভাঙচুর, সংঘর্ষ, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের পর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের নিয়ন্ত্রণ এখন আইনশঙ্খলা বাহিনীর হাতে। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক বলে জানা গেছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে সেখানে এমন পরিস্থিতি দেখা যায়। এর আগে ৯.৪৮ মিনিটের দিকে সড়কের একাংশ যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

তবে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে আরও এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এর আগে রাত ৯টা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনতা ৩২ নম্বর সংলগ্ন বনলতা পয়েন্টের সামনে মিরপুর রোড অবরোধ করে রাখেন। তবে সন্ধ্যার পর থেকে আন্দোলনকারীদের বড় একটি অংশ ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান। এরপর শতাধিক লোক সড়কে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করেন।

এছাড়া রাত সোয়া ৯টার দিকে সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দ পাওয়া যায়। তবে এরপর আর কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির তৈরি হয়নি সেখানে।

এর আগে সোমবার সকাল থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জড়ো হতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে। দুপুরের দিকে তারা দুটি এক্সক্যাভেটর নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। এক্সক্যাভেটরগুলো ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির অবশিষ্ট অংশ ভাঙার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তারা।

তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধায় বুলডোজার নিয়ে ৩২ নম্বর বাড়ির সামনে যেতে পারেননি। এ নিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। সন্ধ্যার পর পুলিশের তিনটি গাড়ি ভাঙচুর করেন আন্দোলনকারীরা।

