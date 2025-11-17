  2. জাতীয়

ফায়ার সেফটি প্ল্যানের অনাপত্তি সনদপত্র এখন অনলাইনে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩০ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ফাইল ছবি

ফায়ার সেফটি প্ল্যান অনুমোদনের অনাপত্তি সনদপত্র (এনওসি) এখন থেকে ঘরে বসেই ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে। জনসাধারণের দাপ্তরিক সেবা সহজ করতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এই নতুন ডিজিটাল সুবিধা চালু করেছে।

এর আগে, অনলাইনে আবেদন করা গেলেও অনুমোদিত কপি সংগ্রহের জন্য গ্রাহকদের সশরীরে অধিদপ্তরে যেতে হতো। নতুন ব্যবস্থায় সেই ঝামেলা দূর হলো।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী জানান, সেবার স্বচ্ছতা নিশ্চিত ও হয়রানি কমানোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এই সুবিধা চালু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩’ অনুযায়ী বিভিন্ন বাণিজ্যিক, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বহুতল আবাসিক ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান বাধ্যতামূলক।’

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আশা প্রকাশ করেন, নতুন এই অনলাইন সুবিধা গ্রাহকদের আইন মানতে উৎসাহিত করবে, ভবনের অগ্নিনিরাপত্তা আরও জোরদার হবে এবং অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

