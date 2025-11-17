পল্লবীতে যুবদল নেতাকে হত্যার পর পালানোর সময় রিকশাচালককেও গুলি

পল্লবীতে যুবদল নেতাকে হত্যার পর পালানোর সময় রিকশাচালককেও গুলি
রাজধানীর মিরপুরে দোকানে ঢুকে পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়াকে (৪৭) গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের সি ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। হত্যার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাটারিচালিত এক অটোরিকশাচালককেও গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তার নাম আরিফ হোসেন (১৮)। বর্তমানে তিনি এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আহত আরিফকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী মোহাম্মদ পিয়ারুল জানান, গোলাম কিবরিয়া নামের একজনকে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা অটোরিকশার চালক আরিফকেও গুলি করে। সড়কে আহত অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি।
গুলিবিদ্ধ আরিফের বরাত দিয়ে মোহাম্মদ পিয়ারুল আরও জানান, দুই যুবক হেলমেট পরা অবস্থায় দৌড়ে আরিফের রিকশায় উঠে তার কোমরে পিস্তল ঠেকিয়ে দ্রুত চালাতে বলেন। দেরি হওয়ায় তারা আরিফের পিঠে গুলি করে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, পল্লবী থেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে অটোরিকশার এক চালক হাসপাতালে এসেছেন। তার পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। জরুরি বিভাগে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়াকে গুলি করে হত্যার ঘটনার পর সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, দোকানে মাস্ক ও হেলমেট পরা তিন ব্যক্তি ঢুকে খুব কাছ থেকে তাকে গুলি করে চলে যায়। এসময় তিনি দোকানে থাকা চেয়ার ধরে লুকানোর চেষ্টা করেন। পাশে অন্যরা থাকলেও অস্ত্রধারীদের কিছুই করতে পারেননি। মাত্র ১০ সেকেন্ডের মধ্যেই হত্যাকাণ্ড শেষ করে করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
কাজী আল-আমিন/এমএমকে