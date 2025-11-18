  2. জাতীয়

যুক্তরাজ্যের ভিসা আবেদন শুধু সরকারি ওয়েবসাইটে

প্রকাশিত: ১২:০৬ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
ব্রিটিশ হাইকমিশন, ঢাকা/ফাইল ছবি

যুক্তরাজ্যের যেকোনো ধরণের ভিসা আবেদন নিরাপদে করতে হলে আবেদনকারীদের অবশ্যই সরকারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট GOV.UK ব্যবহার করতে হবে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।

হাইকমিশন বলেছে, অনুমোদনহীন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবেদন করলে ভিসা প্রত্যাশীরা প্রতারণার শিকার হতে পারেন অথবা ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পেতে পারেন।

এ ছাড়া ভিসা সংক্রান্ত প্রতারণা এড়াতে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে আহ্বান জানিয়েছে হাইকমিশন।

হাইকমিশনের পক্ষ থেকে আরও মনে করিয়ে দেওয়া হয়—কেউই কোনো ধরনের যুক্তরাজ্য ভিসা ‘গ্যারান্টি’ দিতে পারে না; এমন দাবি করলে তা প্রতারণা বলেই ধরে নিতে হবে।

