যুক্তরাজ্যের ভিসা আবেদন শুধু সরকারি ওয়েবসাইটে

যুক্তরাজ্যের ভিসা আবেদন শুধু সরকারি ওয়েবসাইটে
যুক্তরাজ্যের যেকোনো ধরণের ভিসা আবেদন নিরাপদে করতে হলে আবেদনকারীদের অবশ্যই সরকারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট GOV.UK ব্যবহার করতে হবে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।
হাইকমিশন বলেছে, অনুমোদনহীন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবেদন করলে ভিসা প্রত্যাশীরা প্রতারণার শিকার হতে পারেন অথবা ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পেতে পারেন।
এ ছাড়া ভিসা সংক্রান্ত প্রতারণা এড়াতে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে আহ্বান জানিয়েছে হাইকমিশন।
হাইকমিশনের পক্ষ থেকে আরও মনে করিয়ে দেওয়া হয়—কেউই কোনো ধরনের যুক্তরাজ্য ভিসা ‘গ্যারান্টি’ দিতে পারে না; এমন দাবি করলে তা প্রতারণা বলেই ধরে নিতে হবে।
জেপিআই/এমএমকে